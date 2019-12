Alicia Keys und die Bindung zu Billie Eilish

Billie Eilish ist ja total begeistert von Alicia Keys. Und der Sängerin ergeht es mit ihrer jüngeren Kollegin nicht anders.

Gegenüber „Entertainment Tonight“ meinte Keys: „Ich glaube, die Menschen finden sie großartig und sie zeigt ihnen, wie es aussieht, wenn man sich damit wohlfühlt, man selbst zu sein und dafür bewundere ich sie.“ In der „Late Late Show“ traten die beiden Musikerinnen kürzlich zusammen auf und performten Eilishs Song „Oncean Eyes“. Keys sagte dazu: „Ich finde, zwischen uns gab es so eine ehrliche Liebe und das kam auch bei den Zuschauern an. (…) Wir haben einfach eine Verbindung und es fühlt sich wie ein Segen an.“

Billie Eilish hofft übrigens auf eine enge Freundschaft mit Alicia Keys.

Foto: (c) PR Photos