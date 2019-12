Andrea Berg feiert 2020 DIE Party des Jahres

Im Zuge ihrer „Mosaik“-Tour will es Andrea Berg im kommenden Jahr so richtig krachen lassen. Mit ihrer mehrstündigen Konzertreise entführt sie ihre Fans in eine audiovisuelle Traumwelt, in der alles erlaubt ist, was Spaß macht.

Wie „krone“ berichtet, sprengt die 53-Jährige mit ihrem Showkonzept die Grenzen des Machbaren. Die Schlagersängerin sagte dazu: „Das Leben hält für uns die unterschiedlichsten Mosaiksteinchen bereit. Runde und funkelnde, aber auch kantige und dunkle. Doch was auch immer passiert, eines ist gewiss: Wir machen gemeinsam das Beste daraus.“ Mitte Juli gibt sie dann noch drei Tage lang ihr Heimspiel mit einem Kult-Open-Air in Aspach.

Und hier die Termine:

16.01.20 OBERHAUSEN, König-Pilsener-Arena

17.01.20 HAMBURG, Barclaycard Arena

18.01.20 KÖLN, Lanxess Arena

23.01.20 FRANKFURT, Festhalle

24.01.20 ULM, Ratiopharm Arena

25.01.20 MANNHEIM, SAP Arena

26.01.20 TRIER, Arena

31.01.20 BASEL (CH), St. Jakobshalle

01.02.20 ZÜRICH (CH), Hallenstadion

06.02.20 CHEMNITZ, Messe

07.02.20 BERLIN, Mercedes-Benz Arena

08.02.20 KIEL, Sparkassen-Arena

09.02.20 HALLE, Gerry Weber Stadion

13.02.20 SALZBURG (A), Salzburgarena

14.02.20 GRAZ, Stadthalle

15.02.20 WIEN (A), Stadthalle

16.02.20 LINZ, TipsArena

06.03.20 INNSBRUCK, Olympiahalle

07.03.20 MÜNCHEN, Olympiahalle

08.03.20 REGENSBURG, das Stadtwerk. Donau-Arena

13.03.20 ERFURT, Messe

14.03.20 NÜRNBERG, Arena Nürnberger Versicherungen

15.03.20 BRAUNSCHWEIG, Volkswagen Halle

20.03.20 MAGDEBURG, GETEC Arena

21.03.20 BREMEN, ÖVB Arena

22.03.20 DORTMUND, Westfalenhalle

26.03.20 SCHWERIN, Sport- & Kongresshalle

27.03.20 HANNOVER, TUI Arena

28.03.20 LEIPZIG, HALLE:EINS – LEIPZIGER MESSE

17.07.20 ASPACH, Arena

18.07.20 ASPACH, Arena

19.07.20 ASPACH, Arena

Foto: (c) MCS / Sandra Ludewig