Anita Hofmann: Im siebten Himmel

Seit fünf Monaten schon ist Anita Hofmann mit dem Radio-Moderator Christian Filip zusammen, seither schwebt die 42-Jährige auf Wolke sieben.

Im Interview mit der Musikzeitschrift „Meine Melodie“ sagte sie: „Das ist etwas, das mir noch nie zuvor im Leben passiert ist. Ich bin definitiv sicher, dass er der Richtige ist. Es ist so eine schöne Harmonie zwischen uns und das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe in meinem Leben.“ Kennengelernt haben sich die Zwei schon vor drei Jahren. Damals hatte Filip die Sängerin interviewt. Privat haben sie sich erst dieses Jahr im April zum ersten Mal getroffen. Anita sagte weiter: „Und es hat bei mir wirklich ‚Peng‘ gemacht, ich wusste, ich war angekommen.“ Außerdem verriet die Schwester von Alexandra Hofmann, was sie an ihrem neuen Freund so mag: „Die Mischung zwischen lustig, kindisch und Ernsthaftigkeit – aber nicht zu ernst. Christian ist sehr verständnisvoll. Und was ich ganz wichtig finde: Wir begegnen uns auf Augenhöhe, wertschätzen einander sehr. Das ist das A und O in einer Beziehung.“

Die beiden denken auch schon an Nachwuchs. Anita sagte noch: „Wir machen unser Glück nicht davon abhängig, aber wir wären bereit für ein Baby!“