Billie Eilish lebt von Moment zu Moment

Billie Eilish hat zu Beginn ihrer Karriere nicht nur ihr Debüt „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” herausgebracht, sondern auch eine eigene Klamottenlinie herausgebracht und erste Versuche in der Filmwelt gestartet.

Was bringt also die Zukunft für die Sängerin? „NME“ verriet die 18-Jährige dazu: „Ich gehe es eigentlich Moment für Moment an. Ich möchte nicht zu weit vorausdenken und einfach das, was ich derzeit mache, so gut wie möglich machen.“

Auch ihre Fürsorge für die Umwelt setzt Billie Eilish so gut es geht um.

Foto: (c) PR Photos