Billie Eilish: Mutter ist vom Erfolg überwältigt

Nicht nur Billie Eilish selbst ist total erstaunt darüber, wie gut ihre Musik bei ihren Fans ankommt und was für Möglichkeiten sich ihr dadurch eröffnet haben. Auch ihre Mutter Maggie Baird hat niemals mit dem großen Erfolg ihrer Tochter gerettet.

In der „Late Late Show“ sagte sie: „Die Menschen fragen mich: ‚Wie fühlt es sich an, dass sie in der Radio City singt?‘ Es hat mich umgehauen, als sie dort sang. Es hat mich umgehauen, als ich hier saß und hörte, wie Billie und Finneas einen Song spielen. Es ist niemals nicht überwältigend. Seit vier Jahren ist es also ein ständiges: ‚Oh mein Gott!‘“

Übrigens: Billie Eilish hat auch viele prominente Fans wie beispielsweise Dave Grohl und Billie Joe Armstrong.

