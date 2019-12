Billie Eilish schwärmt von Alicia Keys

Billie Eilish ist ein total großer Fan von Alicia Keys. Gegenüber dem „Billboard Magazine“ schwärmte die Sängerin: „Ich konnte nur auf ‚YouTube‘ Musik hören, doch ich konnte nicht auf ‚YouTube‘ gehen, da ich einen iPod hatte. Deswegen hatte ich diese App, mit der man sich die Sachen anhören konnte, weil an sich die Videos von ‚YouTube‘ heruntergeladen hat. Und ich habe mir das Video zu ‚Girl on Fire‘ heruntergeladen und es mir immer und immer wieder angeschaut. Es hat sich in meinen Kopf eingebrannt.“

Ein persönliches Highlight für Eilish war es dann natürlich, in der „The Late Late Show” gemeinsam mit Alicia Keys ihren Song “Ocean Eyes” zu performen. Ob es bald ein offizielles Duett von den beiden Sängerinnen gibt, dazu sagte die 17-Jährige: „Ich möchte sie einfach so respektieren, wie sie ist. Offensichtlich würde ich mir in die Hosen machen, wenn wir etwas zusammen machen würden, aber ich möchte einfach mit ihr befreundet sein.“

Vor allem muss Eilish erst einmal den Song mit Rosalía fertigstellen. Die wartet schon ganz ungeduldig darauf.

