Billie Eilish: Süßes Video zum 18. Geburtstag

Billie Eilish war im Februar schon mal da – leider spielte die Newcomerin nur drei Konzerte in Deutschland und eines in der Schweiz. Aber jetzt gibt es gute Nachrichten für ihre Fans: Die US-amerikanische…

Billie Eilish kündigt ihr Album an

Nächsten Monat ist es schon so weit, dann erscheint das neue Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ von Billie Eilish. Wie „Unviersal Music“ jetzt verlauten lässt, kommt die Platte der…