Billie Eilish und die Bestätigung durch Dave Grohl und Billie Joe Armstrong

Billie Eilish hat einen großen Fan: "Foo Fighters"-Frontmann Dave Grohl ist total begeistert von der Newcomerin. In der Radioshow "Alligator Hour" verglich der Rocker sie sogar mit dem ehemalige "The Smiths"-Sänger Morrissey. Wörtlich sagte…

Billie Eilish lebt von Moment zu Moment

Billie Eilish hat zu Beginn ihrer Karriere nicht nur ihr Debüt „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” herausgebracht, sondern auch eine eigene Klamottenlinie herausgebracht und erste Versuche in der Filmwelt gestartet.…