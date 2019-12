Blake Shelton: Gwen Stefani liebt Country-Musik

Blake Shelton ist sich sicher, Gwen Stefani liebt Country-Musik und es recht, seit die beiden ein Paar sind.

Bei „iHeart Music“ erzählte er: „Seit wir beiden zusammen sind, hat sich diese Frau in Country-Musik verliebt. Das ist alles, was sie sich anhört, alles, was in ihrem Auto läuft.“ Und auch in ihrem Modegeschmack spiegelt sich das offenbar wider, und das schon in ihrer Kindheit. Shelton fügte nämlich hinzu: „Es gibt da ein Foto von ihr, als sie noch ein Kind war mit einem Cowboy-Hut, auf dem sie zwei kleine Katzen hält. Ländlicher geht es nun wirklich nicht mehr.“

Gwen Stefani und Blake Shelton sind übrigens seit mehr als vier Jahren ein Paar.

Foto: (c) PRN / PR Photos