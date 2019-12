Bonez MC kündigt Mega-Konzert in München an

Tagelang hatten seine Fans auf „Instagram“ gerätselt, welche Bombe es wohl sein wird, die Bonez MC bald platzen lassen will.

In den Kommentaren war der Rapper bei den Antworten ja sehr kreativ, berichtet „eventim.de“ und verkündet, dass die Katze nun aus dem Sack ist. Dort heißt es: „Er kommt nach München zurück. Und zwar am 30.10.2020 in die Olympiahalle. Und das nicht alleine: ‚Bonez & Friends‘, so der Name der Veranstaltung.“ Wer die Friends sein werden, ist noch geheim, aber Bonez MC ist ja bestens vernetzt. Der Vorverkauf läuft bereits.

Bonez MC hat in letzter Zeit übrigens einige Rekorde gebrochen.

