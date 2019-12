Camila Cabello entschuldigt sich

Die Jugend ist oft hitzig und denkt nicht lange nach, bevor sie Dinge sagt. Und in Zeiten von Social Media ist es sogar noch schlimmer, denn alles, was einmal im Eifer des Gefechts veröffentlicht wurde, kann einen später in den Arsch beißen. So ist es jetzt Camila Cabello ergangen, als alte „Tumblr“-Einträge von ihr auftauchten, auf denen sie sich ziemlich rassistisch äußert und sich über andersfarbige lustig machte.

Dafür entschuldigte sie sich jetzt in ihrer „Instagram Story“. Sie schrieb: „Als ich jünger war, habe ich Sprache benutzt, für die ich mich zutiefst schäme und die ich immer bedauern werde. Ich war ungebildet und ignorant und als ich mir der Geschichte bewusstwurde und das Gewicht und die wahre Bedeutung der schrecklichen und verletzenden Sprache klar wurde, war ich zutiefst beschämt.“ Und weiter: „Ich habe mich damals entschuldigt und entschuldige mich auch jetzt. (…) So sehr ich es mir auch wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehe und das ändern, es geht nicht. Doch wenn man es einmal besser weiß, dann kann man besser handeln.“

Camila Cabellos alter „Tumblr“-Account wurde mittlerweile übrigens gelöscht.

