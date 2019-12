Camila Cabello übers Songschreiben: „Das ist magisch“

Musik hat für Camila Cabello eine ganz besondere Wirkung. Denn nur durchs Songschreiben kann die Sängerin ihre wahren Gefühle zum Ausdruck bringen, wie sie auf „Instagram“ meinte.

Cabello schrieb dort: „Musik war schon immer mein Weg, um zu mir selbst eine Bindung aufzubauen. Wenn ich mich von Emotionen überwältigt fühle, dann ist es am leichtesten für mich, sie rauszulassen und zu weinen, in den ich sie in einen Song packe, der mich fühlen lässt. Das ist magisch (…), denn es ist so viel stärker als Worte. Ich bin dankbar dafür, dass mir dieses Album [‚Romance‘] die wirklich wertvollen Lektionen über die Liebe und das Leben und mich selbst beigebracht hat. (…) Und dafür, dass es mir gezeigt hat, dass von all den Beziehungen, die ich haben kann, die wichtigste Beziehung diejenige ist, die ich mit mir selbst habe. (…) Ich bin dankbar, dass mich dieses Album durch einige der größten Momente meines Lebens getragen hat.“

Dieses besagte Album „Romance“ von Camila Cabello ist übrigens seit Anfang Dezember zu haben.

Foto: (c) Sony Music