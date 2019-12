„Cats“-Darsteller Ian McKellen mag gar keine Katzen

Ian McKellen spielt in der der Kinoverfilmung des Musicals „Cats“ eine Hauptrolle – dabei mag er eigentlich gar keine Katzen.

Wie unter anderem die „Eßlinger Zeitung“ berichtet, gestand der 80-Jährige: „Ich mag sie überhaupt nicht. Und ich glaube, sie mögen mich auch nicht. Ich bin zwar ein paar zutraulichen Katzen begegnet, aber ich habe nur gedacht: ‚Haut ab! Hört auf, euren Geruch auf mich zu übertragen.’“

Neben Ian McKellen sind in „Cats“ zahlreiche Stars aus dem Film- und Musikgeschäft im Katzenkostüm zu sehen, darunter die Schauspielerin Judi Dench, Popstar Taylor Swift und Showmaster James Corden. Die Musicalverfilmung startet bei uns am 25. Dezember in den Kinos.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos