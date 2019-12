„Cats“: Soundtrack ist da!

Nächste Woche (25.12.) läuft die Realverfilmung von „Cats“ in den Kinos an, doch schon seit gestern (20.12.) kann man sich mit Hilfe des Soundtracks auf das Musical einstellen. Der Soundtrack, auf dem Jennifer Hudson, Rebel Wilson, Idris Elba und Jason Derulo die Stücke von Andrew Lloyd Webber neu interpretieren, ist jetzt zu haben, gibt „Universal Music“ bekannt. Darunter auch der Original-Song „Beautiful Ghosts“, den Taylor Swift extra für das Musical geschrieben hat. Im Film selbst wird er von Hauptdarstellerin Francesca Hayward performt, doch in Abspann hört man dann Swifts Version.

Hier die Tracklist:

1. Overture von Andrew Lloyd Webber

2. Jellicle Songs For Jellicle Cats von Cast Of The Motion Picture „Cats“

3. The Old Gumbie Cat von Rebel Wilson & Robbie Fairchild

4. The Rum Tum Tugger von Jason Derulo

5. Bustopher Jones: The Cat About Town von James Corden

6. Mungojerrie And Rumpleteazer von Danny Collins & Naoimh Morgan & Francesca Hayward

7. Old Deuteronomy von Robbie Fairchild

8. Beautiful Ghosts (Victoria’s Song) von Francesca Hayward

9. Magical Gus von Andrew Lloyd Webber

10. Gus: The Theatre Cat von Ian McKellen

11. Skimbleshanks: The Railway Cat von Steven McRae & Robbie Fairchild

12. Macavity von Taylor Swift

13. Mr. Mistofelees von Laurie Davidson

14. Memory von Jennifer Hudson

15. The Addressing Of Cats von Judi Dench

16. Beautiful Ghosts von Taylor Swift

