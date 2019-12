Charlize Theron über ihre Erfahrung mit sexueller Belästigung

Charlize Theron befindet sich aktuell auf Promo-Tour für ihren kommenden Film „Bombshell“. In dem Streifen geht es um sexuelle Belästigung basierend auf einer wahren Geschichte. Und Theron weiß genau, welches Thema sie darin bespielt, denn sie hat ihre eigenen Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht. In einem Interview mit „NPR“ sprach sie über ihr Horror-Erlebnis: Es war 1994, am Anfang ihrer Karriere, als ein berühmter Regisseur sie zu einem Vorsprechen in sein Haus einlud. Als sie dort ankam, fand sie den Regisseur trinkend und im Schlafanzug vor. Er berührte ihr Bein, sie entschuldigte sich und verschwand. Ende der Geschichte. Wer besagter Filmemacher ist? Unbekannt.

Dabei hat Theron nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie sie jetzt erzählte: „Ich habe seinen Namen preisgegeben. Man weiß es nur nicht, denn jedes Mal, wenn ich seinen Namen offenbarte, traf der Journalist die Entscheidung, seinen Namen nicht zu schreiben, und das zeigt, wie tief dieses Problem wirklich ist.“ Deswegen wird die 44-Jährige irgendwann mal reinen Tisch machen und an die Öffentlichkeit gehen, wenn auch nicht sofort: “Ich denke, es wird eine Zeit und einen Ort geben, an dem ich das definitiv teilen werde. Ich war schon immer ehrlich. Ich habe nicht den Wunsch, ihn zu beschützen, aber ich möchte auch nicht, dass er diesen Film im Moment überschattet. Es wird einen richtigen Zeitpunkt geben, an dem ich noch einmal darüber sprechen werde, und ja, ich werde seinen Namen sagen.“

Im Film „Bombshell“ geht es im Großen und Ganzen um den ehemaligen CEO des US-Senders „Fox News“, Roger Ailes. Neben Charlize Theron spielen unter anderem Nicole Kidman und Margot Robbie mit. In Deutschland startet der Film am 13. Februar.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos