„Christmas Chaos“: Termine 2020 Rea Garvey, Sasha und Michael Mittermeier

Wie wäre eine Art private Weihnachtsfeier mit Rea Garvey, Sasha und Michael Mittermeier? Die drei planen für nächstes Jahr eine Party, die Songs, Comedy und Schnack in einem speziellen Mix vereint, berichtet „eventim.de“. Das Motto: „Christmas Chaos“. Super, dass es eine Fortsetzung der Reihe gibt. Denn die Premiere dieses Jahr in Frankfurt lief so gut an, die 10.000 Tickets dafür waren ganz schnell vergriffen. Deshalb kommt das vorweihnachtliche „Christmas Chaos“ 2020 zurück.

Der Vorverkauf für die Shows in Wien, Berlin und Frankfurt startete gestern (20.12.) um 10 Uhr auf „eventim.de“.

Das sind die Tour-Termine 2020:

11.12.20 – AUT – Wien, Stadthalle F

12.12.20 – AUT – Wien, Stadthalle F

13.12.20 – AUT – Wien, Stadthalle F

15.12.20 – Berlin, Verti Music Hall

16.12.20 – Berlin, Verti Music Hall

18.12.20 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

19.12.20 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

20.12.20 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

Foto: (c) Universal Music