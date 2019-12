Clint Eastwood: „Ich fühle mich selbst auch als Outsider“

Der Film „Richard Jewell“ handelt von einem Sicherheitsmann, der weltweit bekannt wurde, als er 1996 fälschlicherweise bezichtigt wurde, während der Sommer-Olympiade in Atlanta eine Bombe gezündet zu haben. Regisseur und Produzent ist Clint Eastwood. Viele Filme der Hollywood-Legende handeln von Außenseitern, um Menschen, die in der Gesellschaft missverstanden werden.

Auf die Frage, was ihn an dieser Thematik so fasziniert, sagte der 89-Jährige gegenüber der „mopo“: „Ich fühle mich selbst auch als Outsider, auch wenn ich mir darüber nie groß einen Kopf gemacht habe. Aber ich habe dieses Thema immer interessant gefunden und es hat mich mein Leben lang angezogen.“

Der Film „Richard Jewell“ kommt übrigens Ende Februar in die deutschen Kinos.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos