Clint Eastwood und die guten, alten Zeiten, die nicht die guten Zeiten waren

Clint Eastwood: Sein erster Auftritt als…

Hollywood-Superstar Clint Eastwood hat an seinen ersten Auftritt als Schauspieler überhaupt keine guten Erinnerungen. In der Highschool habe er die Hauptrolle in einem Schultheaterstück gespielt, erzählte der 86-Jährige am Sonntag (22.06.) am Rande des…