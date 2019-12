Clueso: „Ich zähle auf euch!“

Umweltschutz liegt Clueso offenbar sehr am Herzen, deswegen geht er mit gutem Beispiel voran und macht seine Fans auf eine tolle Aktion aufmerksam.

In seiner „Instagram Story“ sagte er: „Schaut mal auf die ‚Instagram‘-Seite 12062020. Am 12.06.2020 soll es im Olympiastadion eine Aktion geben, die wirklich neu und so noch nicht da gewesen ist. Falls ihr auch bei Politik oft weghört, weil ihr denkt: ‚Viele Leute spreche nicht meine Sprache.‘ (…) Das will man ändern. Stellt euch vor, wir treffen uns im Stadion, Wissenschaftler erklären, worauf die Erde hinzusteuert, erklären nicht nur das Problem, sondern haben auch eine Lösung. Die beste Lösung wird gemeinsam entschieden und dann per Petition unterschrieben. Das ist doch supergeil. Und ihr könnt das unterstützen, in dem ihr eine Karte kauft. So einfach ist das. Ich finde, wie Udo [Lindenberg] sagen würde: ‚Wir denken vor und nicht nur nach.‘ Es ist mal was Neues. Wenn ihr keine Kohle habt, fragt doch mal Omi und Opi. Weihnachten steht vor der Tür. Ich werde das auf jeden Fall auch unterstützen. Ich zähle auf euch! Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten!“

Alle weiteren Informationen und die Möglichkeit, sich ein Ticket zu kaufen, gibt es unter „startnext.com/12062020“.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Vertigo Berlin / Universal Music