„Contactmusic.com“: Die 5 besten Weihnachtssongs von 2019

Die Weihnachtszeit ist im vollen Gange und damit ertönen von überallher auch Weihnachtssongs. Die Klassiker gehen dabei natürlich immer. Doch welche neuveröffentlichten Songs aus diesem Jahr haben das gewisse Etwas, dass sie selbst einmal zu Klassikern werden lässt? „Contactmusic.com“ hat die besten Fünf davon zusammengefasst. Platz eins geht dabei an Noel Gallagher mit seiner Band „High Flying Birds“ und „Wandering Star“. Silber belegen „Blink-182“ mit „Not Another Christmas Song“ und die Drei geht an „Glittery“ von Kacey Musgraves und Troye Sivan.

Hier die Top 5 der besten Weihnachtssongs von 2019:

1. „Wandering Star“ – Noel Gallagher‘s High Flying Birds

2. “Not Another Christmas Song“ – Blink-182

3. “Glittery” – Kacey Musgraves feat. Troye Sivan

4. “Christmas Tree Farm” – Taylor Swift

5. “Hallelujah” – Haim

Foto: (c) PR Photos