David Guetta: Erstes Open-Air-Konzert 2020 in Essen

David Guetta war im letzten Monat für zwei Konzerte in Deutschland: in der Barclaycard Arena in Hamburg und einen Tag später in der Münchner Olympiahalle. Und nach den beiden komplett ausverkauften Shows hat der französische DJ und Musikproduzent jetzt Nachschub angekündigt – diesmal allerdings unter freiem Himmel.

Ein Termin der „Sommer Open Air Tour 2020” steht schon fest: Am 12. September kommenden Jahres tritt der Franzose in Essen auf, am Seaside Beach am Baldeneysee. Weitere Termine gibt David Guetta noch bekannt. Der Vorverkauf für Essen läuft bereits auf „eventim.de“.

David Guetta ist sich übrigens der Schattenseiten seines Berufes sehr bewusst.

Foto: (c) Warner Music / Guerin Blask