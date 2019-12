Demi Lovato: Ist sie schon wieder Single?

Austin Wilson, der neue Mann an Demi Lovatos Seite, hat offenbar einen guten Einfluss auf sie. Jedenfalls hat ein Insider gegenüber „E! News“ behauptet, dass Wilson und die Sängerin ähnlich harte Zeiten durchgemacht haben.…

Demi Lovato erzählt jetzt ihre Seite der Geschichte. Und wie macht sie das? Natürlich musikalisch! Seit ihrer Drogenüberdosis ranken sich nämlich etliche Spekulationen über den Zustand der Sängerin und offenbar will sie dem mit…

Von wegen zu beschäftigt für die Liebe. Demi Lovato scheint einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben und es handelt sich dabei nicht um den Bachelorette-Kandidat Mike Johnson. Auf „Instagram“ postete die Sängerin…

Demi Lovato: Mit neuem Mann an ihrer Seite

Demi Lovato will wieder auf die Bühne zurück

Demi Lovato arbeitet hart daran, clean und trocken zu bleiben. Vergangenen Sommer wäre die Sängerin beinahe an einer Drogenüberdosis gestorben und so etwas will sie nie wieder erleben. Auch wenn die Öffentlichkeit davon sehr…