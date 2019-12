Deutsche Single-Charts: Mariah Carey singt sich auf die Eins

So kurz nach Weihnachten gehört der Thron in den offiziellen Deutschen Single-Charts keiner Geringeren als der Weihnachtskönigin selbst: Mariah Carey klettert laut „GfK Entertainment“ mit ihrem Festtagsklassiker „All I Want For Christmas Is You“ von der Fünf auf die Eins.

Und auch Silber wird von einem Weihnachtssong belegt und zwar „Wham!“ mit „Last Christmas“. Sie schafften es diese Woche von der Sechs auf die Zwei aufzusteigen. Tones and I hingegen fällt mit „Dance Monkeys“ von der Spitze auf den Bronzerang. Und auch „Roller“ von Apache 207 muss um zwei Plätze weichen und landet in dieser Woche auf der Vier.

Platz fünf gehört wieder einem Weihnachtslied und zwar „Driving Home For Christmas“ von Chris Rea, der insgesamt stolze 13 Plätze gutmachen konnte.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos