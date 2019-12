Die 10 besten Filmsongs des letzten Jahrzehnts: „Shallow“ auf Platz 1

Ein weiterer Erfolg für Lady Gaga und Bradley Cooper: Ihr Hit „Shallow“ ist von „The Wrap“ zum besten Filmsong der 2010er Jahre gekürt worden. Dort heißt es, das Lied sei eine „atemberaubende Power-Ballade“, die eine zentrale Rolle im Film „A Star Is Born“ spielt. Und Lady Gaga bekam dafür ja auch einen Oscar für den besten Original-Song. Das Nachrichtenunternehmen „The Wrap“ veröffentlichte auf seiner Website eine Liste der besten zehn Filmsongs der letzten Dekade. Demnach ist „Let It Go“ aus dem Film „Frozen“ auf Platz zwei und „Skyfall“ aus dem gleichnamigen Film auf der Drei.

Das sind laut „TheWrap“ die 10 besten Filmsongs des letzten Jahrzehnts:

1. „Shallow“ from „A Star Is Born“

2. „Let It Go“ from „Frozen“

3. „Skyfall“ from „Skyfall“

4. „Remember Me“ from „Coco“

5. „Glory“ from „Selma“

6. „Please Mr. Kennedy“ from „Inside Llewyn Davis“

7. „Everything Is Awesome“ from „The LEGO Movie“

8. „Grateful“ from „Beyond the Lights“

9. „How Far I’ll Go“ from „Moana“

10.“Earned It“ from „Fifty Shades of Grey“

