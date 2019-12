Donald Trump: Stars reagieren auf Amtsenthebungsverfahren

Die US-Demokraten haben sich am Mittwochabend (18.12.) für ein Amtserhebungsverfahren in gleich zwei Anklagepunkten gegen Präsident Donald Trump ausgesprochen.

Diese Nachricht ist auch an der Promiwelt nicht vorbeigegangen. Lizzo meinte beispielsweise zu dieser Meldung auf „Twitter“: „Ich habe jedenfalls einen tollen Tag!“ Alyssa Milano sieht das ähnlich und zwitscherte: „Dies ist ein schrecklicher Tag für unser Land, aber ein großartiger für die Verteidigung unserer Demokratie.“ Rapper Piles ist da schon etwas deutlicher und meinte in einem „Instagram“-Video direkt an Trump gerichtet: „Du wirst endlich wegen Amtsvergehen angeklagt, Bitch!“

Als dritter Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten muss sich Donald Trump einem Amtsenthebungsverfahren im US-Senat stellen. Beide vorherigen sind im Senat gescheitert.

