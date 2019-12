Dua Lipa, ein riesiger 50 Cent-Fan

In ihrer Teenagerzeit ist Dua Lipa ein ganz großer Fan von 50 Cent gewesen.

In der „Tonight Show“ erklärte sie Moderator Jimmy Fallon, dass dies in ihrer Heimat Kosovo ganz normal war. Wörtlich sagte die Sängerin: „Ich war 13. Im Kosovo ist es so, dass die Menschen praktisch nur Hip-Hop hören. Zur Method Man-Redman-Show zu gehen, hat mir zum ersten Mal den ‚Wu-Tang Clan‘ vorgestellt. Und dann ging ich zu meiner zweiten Show, was ein Konzert von 50 Cent war. Ich habe dann das Buch gelesen, den Film angeschaut, alle Texte auswendig gelernt. Ich war total vorbereitet. Ein riesiger 50 Cent-Fan.“

Dem Kosovo, ihrem Heimatland während ihrer Kindheit, fühlt sich Dua Lipa auch heute noch sehr verbunden.

Foto: (c) Universal Music / Markus Pritzi