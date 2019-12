Dua Lipa: Stärker an Album-Produktion beteiligt

Dua Lipa hat bei ihrem zweiten Album die Zügel mehr in die Hand genommen und war beispielsweise an der Produktion stärker beteiligt.

Bei „Beats 1“ erzählte sie: „Als ich mit ‚Future Nostalgia‘ anfing, gab es ein paar Menschen, die mich fragten: ‚Bist du sicher, dass dies das ist, was du machen willst?‘ Denn es ist offensichtlich so anders als die letzte Platte. Die letzte Platte hatte den Erfolg, aber ich hatte das Gefühl, dass ich als Künstlerin wachsen und erwachsener sein müsste. Nachdem ich so lange auf Tour war, wollte ich es instrumenteller haben. Ich fühlte mich im Studio wohler, deswegen habe ich meinen Senf dazu gegeben, wie ich wollte, dass die Produktion klingen sollte. Das war etwas, was ich beim ersten Album nicht gemacht habe.“

Ein Erscheinungsdatum für ihr neues Album „Future Nostalgia“ gibt es übrigens noch nicht. Dafür hat Dua vor kurzem den Titeltrack veröffentlicht.

