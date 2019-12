Dua Lipa und die Arbeit mit der „Sunny Hill Foundation“

2016 hat Dua Lipa gemeinsam mit ihrer Familie die Wohltätigkeitsorganisation „Sunny Hill Foundation“ ins Leben gerufen, um Familien und vor allem Kindern im Kosovo, ihrem Heimatland, zu helfen.

Bei „Beats 1 Radio“ sagte die Sängerin dazu: „Als ich meinen ersten Auftritt im Kosovo hatte, entschied ich, alle Ticketeinnahmen in die Stiftung zu stecken, denn wir haben erkannt, dass es viele Dinge gibt, die im kreativen Bereich im Kosovo benötigt werden. (…) Und dann hatte mein Dad die verrückte, aber großartige Idee, ein Musikfestival im Kosovo zu starten. Und das haben wir jetzt schon zwei Jahre hintereinander gemacht. Es heißt Sunny Hill Festival. (…) Damit waren wir in der Lage, ein Kunst- und Innovationszentrum in der Hauptstadt Priština zu kreieren, das gerade renoviert und 2020 eröffnet wird.“

Dieses Jahr ist beispielsweise Miley Cyrus beim Sunny Hill Festival aufgetreten, worauf Dua Lipa sehr stolz ist.

