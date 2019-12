Ed Sheeran gründet musikalische Wohltätigkeitsorganisation

Fans von Ed Sheeran können sich eine selbstgemalte Karikatur des Sängers ersteigern. Der 26-Jährige hat nämlich zugunsten der The Mockingbird Foundation den Stift in die Hand genommen und ein Selbstportrait gemalt. Darauf zu sehen…

Ed Sheeran hat Ehrendoktortitel erhalten

Ed Sheeran hat jetzt einen Ehrendoktortitel. Der Musiker wuchs in der Nähe der University Campus Suffolk in Ipswich auf, die ihn gestern (19.10.) in einer Zeremonie ehrte, in der er auch sein Diplom erhielt.…