Ed Sheeran: „Ich werde wieder eine Pause machen“

Ed Sheeran verschwindet wieder in eine Pause. Bereits nach seinem zweiten Album „x“ hatte sich der Sänger eine 12-monatige Auszeit genommen und genau das wird er jetzt auch wieder tun.

Auf „Instagram“ schrieb der 28-Jährige dazu: „Hallo allerseits, ich werde wieder eine Pause machen. Die ‚Devide‘-Ära und die Tour hat mein Leben auf so viele Weise verändert, aber jetzt ist es Zeit, aufzubrechen und etwas mehr von der Welt zu sehen. Seit 2017 bin ich non-stop unterwegs, deswegen werde ich eine weitere Pause machen, um zu reisen, schreiben und zu lesen. Ich werde offiziell aus den sozialen Medien verschwinden, bis es Zeit ist, zurückzukommen. An meine Familie und Freunde, ich sehe euch, wenn ich euch sehe. Und an meine Fans, vielen Dank dafür, dass ihr immer so großartig seid. Ich verspreche euch, dass ich mit neuer Musik zurückkehren werde, wenn der Zeitpunkt richtig ist und ich ein bisschen mehr gelebt habe, um auch etwas zu haben, worüber ich schreiben kann. In Liebe.“

Ob sich Ed Sheeran hierbei auch wieder für ein Jahr in seine Pause verabschiedet, ist nicht bekannt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos