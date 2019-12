Elton John: Der beste Ratschlag seiner Karriere

An Tickets für ein Elton John-Konzert zu kommen, ist heutzutage sehr schwer. Innerhalb von Minuten sind seine Shows meistens komplett ausverkauft. Dass ihm das auch schon sehr früh in seiner Karriere gelang, verdankte er dem amerikanischen Agenten Howard Rose.

In der „Spotify“-Serie „Best Advice“ erzählte John: „Rose sagte zu mir: ‚Wenn du an Orten wie New York oder Los Angeles auftrittst und du größere Veranstaltungsorten verkaufen kannst, werden wir dich in kleine Konzerthallen stecken und damit eine Kartenverrücktheit erzeugen, sodass sie sich schnell ausverkaufen und niemand mehr ein Ticket bekommen kann. Das bedeutet dann, wenn du das nächste Mal kommst, wirst du noch größere Veranstaltungsorte verkaufen.’“

Das braucht Elton John schon lange nicht mehr machen. Aktuell befindet er sich sogar auf seiner Abschiedstournee.

