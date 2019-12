Emilio: Tour-Termine 2020

Der Sänger und Schauspieler Emilio Sakraya hat so eine große Fanbase, dass seine „Bisschen Allein“-Tour im Frühjahr ganz schnell restlos ausverkauft war. Jetzt legt er einen drauf – mit Miley Cyrus, berichtet „eventim.de“. Also sie kommt zwar nicht direkt mit ihm auf Tour, aber ist irgendwie schon dabei, denn „Miley Cyrus“ ist der Name seiner neuen Single. Und die wird Emilio bestimmt performen, wenn er dann im November und Dezember für weitere Konzerte on tour ist. Der Vorverkauf auf „eventim.de“ läuft bereits. Dort gibt es die Tickets und weitere Infos zu den Terminen.

Das sind die Tour-Termine 2020:

25.11.20 – Köln, Carlswerk Victoria

27.11.20 – München, Strom

28.11.20 – AUT – Wien, Flex

30.11.20 – Hamburg, Mojo Club

01.12.20 – Leipzig, Werk2 – Halle D

02.12.20 – Stuttgart, Im Wizemann (Club)

04.12.20 – Berlin, Columbia Theater

05.12.20 – Frankfurt am Main, Das Bett

06.12.20 – Hannover, MusikZentrum

Foto: (c) David Daub