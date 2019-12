Eunique: „Lebe im Hier und Jetzt“

Das neue Jahr steht vor der Tür und viele Menschen verfallen dabei in Panik, wenn sie daran denken, was sie 2019 eigentlich alles erreichen wollten und doch nicht geschafft haben. Für all diese Menschen hat Eunique eine Botschaft parat.

Auf „Instagram“ schrieb die Rapperin: „Hör auf dir zu viele Gedanken zu machen. Alles wird kommen, wie es kommen soll, du musst nur in dem Hier und Jetzt leben und weitermachen.“

Eunique arbeitet übrigens aktuell sehr fleißig an ihrem neuen Werk.

Foto via Rosenheim Rocks