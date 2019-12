„Extrabreit“: Neues Album in Sicht?

Das letzte Album von „Extrabreit“ heißt „Neues von Hiob“ und liegt mehr als zehn Jahre zurück.

Im Interview mit dem „Weser Kurier“ verriet Sänger Kai Havaii, ob die Fans mit einem neuen Album rechnen dürfen. Der 62-Jährige sagte: „Das ist wirklich schwer zu sagen. Im Moment sind wir in einer Situation, in der es auch nicht unbedingt sein muss. Wir spielen live, das läuft gut. Man schüttelt natürlich auch nicht einfach mal so ein Album aus dem Ärmel. Wenn, dann soll es ja auch etwas Besonderes sein. Wir haben immer mal wieder Demos gemacht, wir haben einiges auf Halde, und es kann durchaus sein, dass irgendwann auch noch mal ein Album dabei rauskommt.“

Übrigens sorgte Udo Jürgens einmal dafür, dass „Extrabreit“ einmal aus einer Bar geworfen wurden.

