Felix Jaehn: Zwei Monate Handy-Auszeit

Welch krasse – und zugleich bestimmt wohltuende – Entscheidung in der heutigen Zeit: Felix Jaehn hat auf „Instagram“ angekündigt, sich eine zwei monatige Handy-Auszeit zu gönnen.

Der Star-DJ und Musikproduzent schrieb: „Für acht Wochen wird mein Handy im Flugmodus sein. Keine E-Mails, keine Anrufe und kein Social Media. (…) Davon befreie ich mich nun. (…) Ich möchte jetzt einfach nur leben.“ Die ersten Reaktionen seiner Fans waren vorwiegend positiv. So hieß es zum Beispiel in den Kommentaren: „Die beste Entscheidung!“, und: „Felix, mach, was du machen musst, ich unterstütze dich, so oder so.“

Apropos Entscheidung: Felix Jaehn offenbarte kürzlich, dass er früher seine Eigenarten verheimlicht hat, um seine sexuelle Orientierung zu verstecken.

Foto: (c) Viktor Schanz / Universal Music