George Michael: Schwester stirbt am 3. Todestag

George Michael gehörte zu den begnadetsten Künstler der letzten dreißig Jahre. Vor drei Jahren starb der Musiker ausgerechnet am 25. Dezember an Herzversagen. Jetzt ist auch seine Schwester an seinem Todestag verstorben.

Michaels ehemaliger Manager gab gegenüber dem „Mirror“ bekannt: „Wir können bestätigen, dass Melanie tragischerweise plötzlich verstorben ist. Wir möchten darum bitten, dass die Privatsphäre der Familie in dieser sehr traurigen Zeit respektiert wird.“ Melanie Panayiotou wurde am ersten Weihnachtsfeiertag von ihrer älteren Schwester Yioda leblos in ihrem Haus aufgefunden. Sie wurde nur 55 Jahre alt.

Weitere Details zum Tod sollen zukünftig nicht preisgegeben werden.

