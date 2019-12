George Michael und die Weihnachtsgeschenke an seine Freunde

George Michael wird dank seines „Wham!“-Hits „Last Christmas“ auf ewig mit dem Weihnachten verbunden sein. Auch so nutzte der verstorbene Musiker dieses Fest immer, um sich seinen Freunden gegenüber sehr spendabel zu zeigen.

Sein ehemaliger Backgroundsänger Martin Kemp enthüllte bei „BCC Radio 2“: „Wir hatten viele Weihnachtserinnerungen. Das Tollste war, dass jedes Jahr in den letzten 20 Jahren, ein Mann auf Harrods an die Tür klopfte und zwei massive Geschenkkörbe brachte. Das war immer sein Geschenk für all seine Freunde. All diese Dinge vermisst man, seit er nicht mehr bei uns ist.“

George Michael wurde am 25. Dezember 2016 Tod in seinem Haus in Oxfordshire aufgefunden. Als Todesursache wurde Herzversagen angegeben.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos