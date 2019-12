Bei „Google“ ist in diesem Jahr die meistgesuchte Musikerin weltweit Ariana Grande. Das gab die Suchmaschine jetzt in ihrer alljährlichen Zeitgeistliste bekannt. Auf Platz zwei landete demnach die Band “Linkin Park“, gefolgt von Lady…

Bei „Google“ ist in diesem Jahr der meistgesuchte Song weltweit – wer hätte es gedacht – „Despacito“. Das gab die Suchmaschine jetzt in ihrer alljährlichen Zeitgeistliste bekannt. Auf Platz zwei landete demnach „Shape of…

"Google": Die meistgesuchten TV-Shows 2018 in Deutschland

An „Babylon Berlin” ist in diesem Jahr kaum einer vorbeigekommen, deswegen ist die Serie auch am häufigsten bei „Google“ in Deutschland gesucht worden. Das hat die Suchmaschine jetzt in ihrer alljährlichen Zeitgeistliste bekanntgegeben. Auf…