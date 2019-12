“Guns N’ Roses”: Tour-Termine 2020

„Guns N‘ Roses“ haben jetzt angekündigt, wann ihre Konzerte im deutschsprachigen Raum kommendes Jahr stattfinden. Die Band wird im Mai und Juni vier Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. Als Stopps stehen München, Hamburg, Wien und Bern an, verkündet „Live Nation GSA“ auf „Instagram“. Prio-Tickets gibt es seit gestern (16.12.), der reguläre Vorverkauf startet am Mittwoch (18.12.) auf „eventim.de“.

Das sind die Tour-Termine 2020:

26.05.2020 – München, Olympiastadion

02.06.2020 – Hamburg, Volksparkstadion

09.06.2020 – Wien, Ernst-Happel-Stadion

14.06.2020 – Bern, Stade de Suisse

