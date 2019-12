Gwen Stefani: Heiratet sie deshalb Blake Shelton nicht?

Blake Shelton gratuliert Gwen Stefani

Am Donnerstag (03.10.) ist Gwen Stefani 50 Jahre alt geworden. Klar, dass sich auch in den Sozialen Medien die Gratulationen häuften. Auch der Lebensgefährte der Sängerin, Blake Shelton, schickte seiner Angebeteten Glückwünsche via "Twitter".…