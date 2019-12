Harry Styles: Deswegen ist er nackt auf einem Poster

Für ein Poster seines aktuellen Albums „Fine Line“ hat Harry Styles sogar alle Hüllen fallengelassen und nackt posiert.

Ellen DeGeneres wollte in ihrer Show natürlich mehr darüber erfahren und fragte beim Sänger nach, wie es dazu kam. Styles erklärte: „Ich habe die Fotos für das Album mit einem britischen Fotografen (…) gemacht, von dem ich ein großer Fan bin. (…) Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert. Irgendwann war es so: ‚Dieses Shirt funktioniert nicht wirklich, lass es uns ohne das Shirt probieren.‘ Und dann hieß es: ‚Diese Hosen funktionieren nicht wirklich, lass es uns ohne die Hosen probieren.‘ Und dann schaute er mich an und ich meinte: ‚Diese Unterhose funktioniert nicht wirklich, oder?‘ So ist es geschehen.“

Elle DeGeneres fügte noch hinzu: „Das war sehr clever, wie er das gemacht hat.“

Foto: (c) PRN / PR Photos