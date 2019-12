Harry Styles erklärt seinen Modegeschmack

Wie sich Harry Styles kleidet, ist für viele ungewöhnlich und sehr gewöhnungsbedürftig. Möchte der Sänger sich nur interessanter machen, in dem er in Frauenkleider schlüpft?

Dem „Guardian“ gab er dazu ein klares „Nein“. Zudem erklärte der 25-Jährige: „In Bezug darauf, wie ich mich anziehen möchte und wie das Album aussehen wird, tendiere ich dazu, Entscheidungen in Bezug auf Kollaborateure zu treffen, mit denen ich arbeiten möchte. Ich möchte, dass die Dinge auf eine bestimmte Weise aussehen. Nicht, weil ich dadurch schwul oder heterosexuell oder bisexuell wirke, sondern weil ich finde, dass es cool aussieht. (…) Es geht mir nicht um die Frage, was Frauen tragen und was Männer tragen. Ich sehe ein Shirt und man sagt mir: ‚Aber das ist für Frauen.‘ Und ich denke mir: ‚Okay, mag ich es deswegen weniger gern anziehen?‘ Der Moment, in dem man sich mit sich selbst wohlfühlt, wird alles viel einfacher.“

Übrigens: Harry Styles‘ ehemaliger Bandkollege Liam Payne findet übrigens, dass sich der Sänger sehr verändert hat und er weiß deswegen nicht, worüber er mit ihm sprechen sollte.

