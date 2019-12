Harry Styles über Fragen zu seiner Sexualität

Harry Styles will sich nicht für seine Sexualität rechtfertigen. Im Interview mit der „Sun“ sprach der 23-Jährige über seine Liebeleien mit Taylor Swift und Kendall Jenner. Auf die Frage, ob er sich jemals zu…

Boy George spekuliert über Harry Styles' Sexualität

Boy George glaubt, dass Harry Styles sich in seiner Sexualität nicht festlegen möchte. Der "One Direction"-Star orientiert sich seiner Meinung nach dabei an Mick Jagger, der sein großes Vorbild zu sein scheint. Boy George…