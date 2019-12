Harry Styles und die Erkenntnis dank David Bowie

Harry Styles hat sich endlich die Freiheit genommen,… Bei der Herstellung seines zweiten Solo-Albums „Fine Line“ hat Harry Styles richtig Spaß gehabt und sich selbst keinen Druck gemacht. Dem „Music Week Magazine“ sagte der Sänger: „Die Tatsache, dass das letzte Album nicht…

Harry Styles klingt wie David Bowie und „Queen“ Das Solo-Debütalbum von Harry Styles scheint an Musik von Dawid Bowie und “Queen” zu erinnern. Zumindest behauptet dies die Webseite „HITS Daily Double“, die berichtet, dass der Sänger sein Album mit Produzent Jeff Bhasker…

Harry Styles und sein spektakuläres Musikvideo Am 07.04.2017 war es endlich so weit - Harry Styles' erste Solo-Single wurde veröffentlicht! „Sign Of The Times“ heißt das gute Stück. Und es kam noch besser. Zum neuen Song gibt es auch ein…

Harry Styles und seine Vorbilder Bowie und Jagger Am Freitag (07.04.) ist die erste Solo-Single von Harry Styles erschienen, doch der Sänger verhält sich verdächtig still. Und das hat auch einen Grund, wie die „Sun“ von einem Insider erfahren haben will. Dieser…