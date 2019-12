Hayley Kiyoko: Feminin oder maskulin anziehen?

Durchstarterin Hayley Kiyoko bezeichnet sich selbst als lesbisch und verrät jetzt, dass sie sich oft nicht entscheiden konnte, ob sie sich entweder feminin oder maskulin anziehen soll.

Die 28-jährige Sängerin japanischer Abstammung erklärte dem „Allure“-Magazin: „Ich habe definitiv Probleme damit gehabt, Schönheit zu definieren und damit, was das auf dem Spektrum von Femininität und Maskulinität bedeutet. Es ist okay, sich an einem Tag feminin und an einem anderen maskulin anziehen zu wollen.“

Selbstliebe und Hautpflege gehen übrigens Hand in Hand, findet Hayley Kiyoko.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos