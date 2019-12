Hayley Kiyoko über neuen Song „Runaway“

Hayley Kiyoko schwimmt gerade auf der Erfolgswelle: Ihre Deutschland-Konzerte im Februar waren ausverkauft und im März erschien ihr vielgefeiertes Debütalbum „Expectations“. Jetzt veröffentlichte die US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin japanischer Abstammung einen weiteren Song ihres kommenden Projektes „I’m Too Sensitive For This Shit“. Der Titel: „Runaway“.

In dem Song sucht die lesbische Sängerin Gründe, ihre Liebesbeziehung nicht überstürzt zu beenden. Laut „Warner Music“ kommentiert die 28-Jährige das Lied folgendermaßen: „Ich will nicht enttäuscht werden und wenn ich es werde, laufe ich davon. Dieser Song handelt davon, jemanden zu finden, der dies nicht bei dir auslöst, und es zugleich nicht selbst in sich auszulösen. Oftmals hören wir nur, was wir hören wollen, weil wir alle ein Päckchen mit uns herumtragen. Wir reagieren zu schnell über, bevor wir realisieren, dass du, wenn du deine eigenen Probleme erkennst und dich ihnen stellst, jemandem eine Chance geben könntest, dich zu lieben und bei dieser Person zu bleiben.“

„Runaway“ folgt auf die zuvor veröffentlichten Vorboten „I Wish“, „Demons“ und „L.O.V.E. me“. Das komplette Projekt „I’m Too Sensitive For This Shit“ kommt dann im Januar.

