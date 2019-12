Hayley Kiyoko über Schönheit

Die Deutschland-Konzerte von Hayley Kiyoko im Februar waren ausverkauft und ihr Debütalbum „Expectations“ wurde gefeiert. Und es richten sich immer mehr Augen auf die Musikerin. Über das Thema Schönheit sagte die Sängerin dem „Allure“-Magazin: „Schönheit kommt von innen. Bei Schönheit geht es um Selbstbewusstsein und darum, anzunehmen, wer man ist. Das ist etwas, das mir erst nach einiger Zeit bewusst wurde, also dieses: „Oh, es geht darum, wie ich mich fühle, und darum, glücklich in meiner eigenen Haut zu sein.'“

Und die Künstlerin fügte hinzu: „Selbstliebe und Hautpflege gehen Hand in Hand. Sich um meine Haut zu kümmern, fokussiert mich mehr darauf, woran ich arbeite und wer die Leute sind, die ich um mich habe. Mache alles, das du tun kannst, um dich in deiner eigenen Haut wohlzufühlen. Wir setzen uns selbst so viel Druck aus, etwas zu sein.“

Die US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin japanischer Abstammung veröffentlichte kürzlich übrigens einen weiteren Song ihres kommenden Projektes „I’m Too Sensitive For This Shit“. Der Titel: „Runaway“!

Foto: (c) PR Photos