Heinz Rudolf Kunze: „Ich hätte mich anders getauft“

Heinz Rudolf Kunze hätte sich selbst einen anderen Namen gegeben. Zwar ist der 63-jährige Deutschrocker nicht unzufrieden mit seinem, aber so richtig zufrieden eben auch nicht.

Auf die Frage, warum er seiner Solo-Tour den Titel „Heinz Rudolf Kunze – wie der Name schon sagt“ gegeben habe sagte er der Hersfelder Zeitung: „Ich finde die Überschrift und meinen Namen ziemlich lustig. Also, ich hätte mich nicht so getauft. Ich habe auch noch nie irgendwo einen Heinz Rudolf getroffen. Kurz gesagt: Hier kommt ein Typ mit Alleinstellungsmerkmal.“

Übrigens: Am 21. Februar 2020 kommt Kunzes neues Album „Der Wahrheit die Ehre“ auf den Markt. Dazu wird es auch eine große Deutschland-Tour geben.

Foto: (c) Sony Music / Martin Huch