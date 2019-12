Hilary Duff und Matthew Koma sind verheiratet

Hilary Duff und ihr Partner Matthew Koma haben sich das Ja-Wort gegeben.

Die Schauspielerin postete ein erstes Hochzeitsbild auf ihrer „Instagram“-Seite. Darauf ist sie mit ihrem frisch Angetrauten zu sehen, wie sie vor einem Auto stehen, auf dem die Worte „just married“ zu lesen sind. Dazu schrieb Duff: „Das.“ Demnach haben sich die beiden am Samstag (21.12.) in einer privaten Zeremonie im Garten ihres gemeinsamen Hauses in Los Angeles ehelichen lassen. Ein Insider verriet dem „People Magazine“: „Es waren nur Familie und enge Freunde anwesend. Die Hochzeit fand bei Sonnenuntergang statt und sie heirateten im Haus. (…) Der Empfang war in einem Zelt im Garten. Ihre Schwester Haylie war sehr involviert in der Hochzeit.“

Übrigens: Wer mehr Einzelheiten über ihr Hochzeitskleid erfahren möchte, findet dazu ein Video auf Duffs „Instagram“-Seite.

