„Hollywood Vampires“: Johnny Depp – lieber Gitarrenspieler als Schauspieler

Johnny Depp hat sich mit seiner Band „The Hollywood Vampires” neben seiner Schauspielkarriere ein zweites Standbein aufgebaut. Und sein Bandkollege Alice Cooper ist sich sicher, dass Depp die Musik eindeutig bevorzugt.

Laut „Three Sides Of The Coin“ meinte Cooper: „Johnny geht auf die Bühne und gibt beim Gitarre spielen alles. Er ist in der Probe immer vor mir da. Die Leute sind überrascht, wenn sie ihn spielen hören, denn sie erkennen nicht, was für ein guter Gitarrenspieler er ist. Ich denke, er würde lieber Gitarre spielen als schauspielern. Ich habe ihm jedoch gesagt, er soll seinen Beruf nicht gleich an den Nagel hängen, denn wir können ihm keine 25 Millionen Dollar für eine Show zahlen.“

Wer Johnny Depp mit seiner Gitarre einmal live erleben will, hier die Termine von „The Hollywood Vampires“ in Deutschland:

15.08.20 Mainz, Zitadelle („Summer In The City“)

16.08.20 Hamburg, Stadtpark

20.08.20 Berlin, Zitadelle

23.08.20 Lingen, Open Air an der Emsland Arena

25.08.20 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

28.08.20 München, Olympiahalle

